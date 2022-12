Allegri perde in tribunale contro l’ex compagna | Claudia Ughi assolta dopo le accuse sui soldi per il figlio

Al momento della separazione, nel 2017, era stato stabilito chedoveva versare ogni mese 10mila euro a favore del ragazzo, che continuava a vivere con la madre. Non è la prima volta che la ...Il mediano disi piazza davanti la difesa e gestisce la palla con disinvoltura. Lautaro ...nettamente il duello individuale con Di Maria, e come se non bastasse non chiude deciso sul ...Assolta con la formula "perché il fatto non sussiste" Claudia Ughi, psicologa ex moglie dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, che l'aveva trascinata in tribunale con l'accusa di avere ...(Adnkronos) - Assolta perché il fatto non sussiste. Si è concluso così in tribunale a Torino processo nei confronto di Claudia Ughi, ex compagna dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri che ...