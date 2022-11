WhatsApp | svolta epocale | da oggi potrai inviare i messaggi così

Leggi su inews24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Spunta suuna nuova. Infatti in queste ore arriva un nuovo modo di mandare i: l’ultimo aggiornamento. Non finiscono mai gli update per quanto riguarda. In queste ore gli sviluppatori hanno deciso di implementare un nuovo metodo per: cosa potrebbe cambiare a breve per gli utenti. WhatApp L'articolo proviene da Inews24.it.