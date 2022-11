Up To You | un evento segreto per avvicinare gli under 25 al teatro

varesenews.it

...Get help Password recovery Recover your password your email A password will be e - mailed to. ... "Sono lieto ed entusiasta di ospitare la prima data di questoche vede coinvolti importanti ...I promotori sono Federated Innovation @MIND, Be Whiz - BesideGroup, una delle aziende partner, ... La prima tappa di questo percorso si è svolta il 29 e il 30 novembre con unmulti - ... La Sagra dei Pizzoccheri all you can eat in Contrada San Domenico di Legnano Tic Tac. I ragazzi del Festival Up To You hanno organizzato al Tassino di Bergamo un evento segreto con l’obbiettivo di appassionare i giovani al mondo del teatro. Nessun indizio, se non un appuntamen ...(Teleborsa) - Bancomat si unisce a Vanity Fair per ribadire il sostegno al concetto di cambiamento, che fa eco a quello di innovazione ed è un elemento cruciale nella strategia della società.