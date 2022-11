Una tr*** di concorrente? | esplode l' ira di Selvaggia Lucarelli contro Paola Barale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Non si fermano le polemiche a Ballando con le Stelle. E a riaccendere il fuoco sono le parole dia Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Laha difeso in modo chiaro e netto la Zanicchi che è stata criticata da: "Questa non è solo una competizione di ballo, è un programma di intrattenimento. E Iva c'è dentro totalmente, e per questo avrebbe anche motivo di vincere, perché lei è super funzionale al programma che sta facendo. Ma allo stesso tempo Mariotto che dà della scimmia che tira escrementi asi è abbassata al livello di. Secondo me a volte la giuria esagera". Il riferimento dellaè quel "squallide" con cui laha bollato le barzellette ...