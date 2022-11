Twitter | la censura cinese e il boom della protesta digitale

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 novembre 2022) In questi giorni, basta fare una ricerca sudei principali luoghi di proteste in Cina, tra cui Pechino, Shanghai, Nanchino e Guangzhou, per imbattersi in una marea di immagini spam, pornografia e parole senza senso. Donne poco vestite in pose suggestive e frammenti di parole casuali. Quasi tutti gli account da dove provengono questi tweet sono stati aperti mesi fa, non seguono altri account e non hanno follower. A prima vista sembra il tentativo – molto sfacciato – dire le proteste contro la politica zero Covid. Charlie Smith, co-fondatore di GreatFire.org, un gruppo di attivisti digitali con sede in Cina, ha spiegato all’emittente Cnn che l’ondata di messaggi assurdi su“sta accadendo non solo nello Xinjiang, ma su qualsiasi questionesensibile al momento. Cerca una qualsiasi città che ...