Il Faro online

... non così brutto come quello descritto nel corto: ha interagito con un ragazzo chedi ... poi Giancarlo Commare che è nel cast di Romulus II - La guerra per, poi lei, Claudia Gerini, che ...Sono ancora diversi i punti oscuri nella strage delle tre escort al quartiere Prati dinonostante l'interrogatorio fiume di Giandavide De Pau , sentito di fatto per tutto il giorno ieri 19 novembre fino al fermo e al trasferimento nel carcere di Regina Coeli con l'accusa di ... Roma, si fingeva impiegato Inps per truffare gli anziani: arrestato Una 55enne di Roma, Irene Mariconda, è stata arrestata in flagranza dalla sezione di Polizia giudiziaria di Catania perché ritenuta una dei capi di una rete di 'curanderi' che svolgeva l'attività di g ...Ben vestito e con modi di fare (quasi) da professionista. Si fingeva un impiegato dell'Inps e con la scusa di elargire un rimborso dopo il pagamento di fantomatiche spese notarili rubava soldi agli an ...