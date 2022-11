Powell | ?Fed pronta a rallentare il rialzo dei tassi già a dicembre

Il Sole 24 ORE

Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve, Jerome, in un discorso a Washington D. ... ha aggiunto, suggerendo quindi che il prossimo rialzo dei tassi dellascenderà a 50 punti ...Lo afferma il presidente dellaJeromeintervenendo al Brookings Institution. È bastata questa frase a spingere al rialzo Wall Street. La frenata oltre le attese dell' inflazione europea , ... Borse in rialzo, sale l’attesa per Powell. Tim ko dopo la gelata di Butti sull'Opa Milano, 30 nov. (LaPresse) - "Il momento di moderare il ritmo degli aumenti dei tassi potrebbe arrivare già nella riunione di dicembre". Lo ha affermato il ...Secondo giorno consecutivo di rialzo per il prezzo dell’Oro, raggiugendo il tanto agognato target intermedio 1.776,14 $ che potrebbe segnare un punto di svolta per la commodity. Ma c’è l’incognita Pow ...