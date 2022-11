Pagelle Australia-Danimarca 1-0 | voti e tabellino Mondiali Qatar 2022

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ledi1-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la terza e ultima giornata della fase a gironi deidi. Dopo un primo tempo davvero anonimo e mal giocato, nella ripresa viene diffusa la notizia del gol della Tunisia contro la Francia. A quel punto a entrambe serve la vittoria e il gol lo trova subito Leckie che fa volare i Socceroos. Di seguito iai protagonisti. GLI HIGHLIGHTS(4-2-3-1): Ryan 6; Degenek 5.5, Souttar 6.5, Rowles 6.5, Behich 6; Irvine 6, Mooy 6; Leckie 7 (43? st Hrustic sv), McGree 6 (29? st Wright 6), Goddwin 5.5 (1? st Baccus 6); Duke 5.5 (37? st MacLaren sv). In panchina: Redmayne, Vukovic, Atkinson, Karacic, ...

