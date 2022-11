Milan | conferme su Adli

MilanLive.it

Tornano i rumours di mercato su Kessie, nel mirino di Juventus e: arrivanosull'offerta per gennaioHa lasciato ile la Serie A, la scorsa estate, per accasarsi al Barcellona, Franck Kessie. Ma la sua avventura in Catalogna, fin qui, non è stata ...Succede sul campo - chiedete a Juventus e Monza per-, ma anche dentro al: lo sbarco di De Ketelaere e Adli avrebbe potuto togliergli l'aria, invece Brahim ha dribblato anche la ... Milan, svolta Bennacer: tra conferme e sirene inglesi Le dichiarazioni di Leao al termine direttamente dal Qatar riguardo il rinnovo con il Milan Rafael Leao e il Milan si incontreranno terminato il Mondiale per discutere il rinnovo di contratto. La ...Sulle possibili uscite dal Milan c’è da seguire la pista Adli, come conferma anche nell'editoriale su Tmw il direttore di Tmw Radio Niccolò Ceccarini: ...