Lavoro | Orlando Pd | ' salario minimo cruciale | non è solo equità ma modello di sviluppo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov (Adnkronos) - "Riteniamo sia urgente inserire nel nostro sistema di regolazione del mercato delunlegale". Lo ha detto Andrea, intervenendo in aula Camera sulla mozione del Pd sul. Introdurre un"non e' soltanto una scelta di, è una scelta per individuare un altrodi competizione del nostro Paese. Una scelta per costruire un'idea diche non sia basata sulla contrazione del costo dele sull'infedeltà fiscale", ha detto l'ex ministro del. Tra l'altro,ha chiarito: "Lo dico ai colleghi dell'opposizione: noi non ci mettiamo a piantare ...