Improvvisamente Natale | arriva su Prime Video la nuova commedia natalizia

(Di mercoledì 30 novembre 2022)approda in esclusiva sua partire da domani giovedì 1° dicembre. L’uscita della pellicola inaugura la stagione delle commedie natalizie, con un cast stellare capitanato da Diego Abatantuono. Ecco cosa aspettarsi dal nuovo lungometraggio. Sarà disponibile a partire dal 1° di dicembre sufamily diretta da Francesco Patierno (Il mattino ha l’oro in bocca, La gente che sta bene). Il cast comprende molti tra i volti più noti e apprezzati del cinema italiano: Diego Abatantuono, Violante Placido, Lodo Guenzi, Anna Galiena, Antonio Catania, Michele Foresta (in arte Mago Forest), Nino Frassica, Gloria Guida con il suo ritorno sugli schermi dopo anni di assenza, ...

... Magistrato a latere Dott.ssa Filomena Capasso, su istanza degli avvocati Marcoe Luigi ... dopo aver finto di accostarsi alla carreggiata, haaccelerato per fuggire. Tuttavia su ......ad andare con chi ci interessa fino ad un certo punto Meglio aspettare le ferie di, anche ... Chissà perché quella persona che apparteneva al nostro passatoci contatta. Eppure, ...Debutta in streaming su Prime Video il 1° dicembre questa commedia per famiglie, natalizia sì, montana sì, ma ambientata a Ferragosto. Nel cast anche Lodo Guenzi, Nino Frassica, il Mago Forest e tanti ...I carabinieri hanno tratto in arresto due donne insospettabili, madre e figlia incensurate di 65 e 49 anni Maxi sequestro di droga messo a segno dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando pr ...