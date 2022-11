Open

Mentre secondo Domani nel governo c'è, come il sottosegretario alle telecomunicazioni Alessio Butti , preferirebbe un' Opa su Tim per poi scorporare la rete dai servizi. Proprio ieri Butti e il ...... quando alzava gli occhi in viso ai compagni di buca e di vedetta, non vii segni della ... sapendo che il sacrificio non servirà : "non ha fatto la guerra sul nostro fronte nel 1915 non può ... Chi spiava i vertici di Cassa Depositi e Prestiti Trojan e cimici nella sede, rivela Domani Ieri sera, nella casa più spiata d’Italia, è tornata Clizia Incorvaia, sorella di Micol. Ma cosa sappiano della bellissima influencer ...Tra sfide ed esibizioni il percorso nella scuola di Amici, la più spiata d’Italia e la più famosa, continua. I ragazzi, tra ballerini e cantanti, stanno continuando a mettersi in gioco: chi si sta met ...