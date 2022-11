Vuoi diventare uno speaker del volley | vieni con noi a lezione da Roberto Sciannamea!

Leggi su seriea24

(Di martedì 29 novembre 2022)Sciannamea: sarà lui, la voce dell’Arena di Monza e del, il “maestro” d’eccezione che il prossimo 15 gennaio 2023 racconterà la propria esperienza e guiderà tra i segreti della professione gli iscritti al corso perdella pallavolo e nel mondo dello sport. Il Consorzio Vero, infatti, propone un’iniziativa assolutamente da non perdere, per vivere la pallavolo da protagonisti e da una prospettiva completamente diversa: basta provare a immaginare quello che può significare animare un’Arena con 4000 persone e battere il tempo delle loro emozioni, per entrare nel mondo e nel ruolo diSciannamea, che di tutto questo ha fatto un’arte e contribuisce in maniera decisiva a trasformare le gare di pallavolo nazionali e internazionali in autentici ...