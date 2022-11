Spostare la barra delle applicazioni di lato in Windows 11 e Windows 10

Leggi su navigaweb

(Di martedì 29 novembre 2022) Ladiè una parte importante del desktop visto che troviamo su di essa le iconeapp avviate, le icone pinnate per l'accesso rapido, il pulsante Start, l'orologio, le app di sistema e le icone dei programmi in background. Su qualsiasi versione dilaviene sempre posizionata in basso, con pochi cambiamenti nel corso del tempo; per fortuna possiamolain alto o di(in base alla versione diin uso), utilizzando sia gli strumenti integrati sia i programmi esterni. Nella guida che segue vi mostreremo come ...