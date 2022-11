Natale nei beni del Fai | iniziative a Palazzo Moroni e al Mulino Gervasoni

(Di martedì 29 novembre 2022) Turismo. Dall’8 dicembre ae Giardinia Bergamo ospiterà speciali visite guidate e attività per bambini, mentre al«Maurizio» a Roncobello, in Val Brembana, dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022 sarà esposto un presepe tradizionale.

VareseNoi.it

Airbus A350, un aereo di nuova generazione leggi anche Imperdibili, i mercatini dida non ... Airbus A350 è un aereo di nuova generazione che vola principalmentecollegamenti ...La Procura di Torino, intanto, valuta di rinunciare all'appello contro la decisione del Gip che lo scorso 12 ottobre ha respinto la richiesta di custodia cautelareconfronti di alcuni dirigenti ... Natale nei beni Fai a Varese e provincia A seguire ora del tè con degustazione guidata da tutto il mondo, i diversi modi di servire il tè sia geograficamente che nei secoli, curiosità ed aneddoti. Giovedì 22 alle ore 21.00 presso Basilica di ...Dall’1 al 4 dicembre lo Spazio Vetreria di via Dalmazia 3/A e ColonneVentotto in Borgo delle Colonne ospitano incontri e laboratori ...