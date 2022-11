Napoli | Gazzetta | “Idea Cragno come vice-Meret”

Leggi su seriea24

(Di martedì 29 novembre 2022)- Ilritornerà ad allenarsi domani al Konami Training Center, prima di partire in vista della Turchia, dove gli Azzurri svolgeranno un ritiro invernale. Ilpensa attivamente al calciomercato in entrata, seguendo molti profili segnati sull’agendina di Giuntoli, tra cui un nuovo nome per la porta. Uno di questi è quello di, ex portiere del Cagliari, ora si trova al Monza ma non trova spazio tra i pali. Potrebbe essere un nome buono per la piazza Napoletana, visto cheha sempre mostrato sicurezza e tanta reattività tra i pali. Di seguito, ecco le parole della: “Aci si interroga sulle condizioni di Sirigu, che non si è mai visto sin qui in maglia azzurra, ma potrebbe fare l’esordio in Coppa Italia, ...