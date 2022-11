Medaglioni di polenta con salsa di gorgonzola | a Natale sono fantastici!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 29 novembre 2022) Idiun’entrée perfetta per onorare le festività ormai alle porte. Guarniti da una coulisse al formaggio, saporita e aromatica, caldi o tiepidi, si presentano come deliziosi bocconcini ideali per ingolosire gli ospiti, anche quelli dal palato più raffinato ed esigente. Serviteli come aperitivo prima di una cena con gli amici di sempre, scalderete l’ambiente e farete salire l’acquolina in bocca. Semplicissimi da realizzare, vi permettono di fare un figurone grazie al loro aspetto invitante e al loro profumo avvolgente. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!dial: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: per la base: acqua, 1 l dado vegetale, 2 (qui la nostra ricetta per prepararlo in ...