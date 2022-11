LIVE Olanda-Qatar 1-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Oranje in vantaggio all’intervallo grazie a Gakpo

(Di martedì 29 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ECUADOR-SENEGAL DALLE 16.00 16.53 Buon primo tempo dell’al netto del valore di un avversario modesto e già eliminato dalla competizione. Interessante la crescita progressiva di De Jong in questo Mondiale, oltre ad unsempre più affidabile in zona gol. FINE PRIMO TEMPO 48? Allo scadere del primo tempo ci prova Depay, ma il suo tiro è impreciso e si spegne a qualche metro dal palo della portaiota. 47? Brutto errore di Afif, che spreca un possibile contropiede delcontrollando male il pallone. 46? Tre minuti di recupero. 45? Si sblocca nel frattempo il risultato dell’altra partita con il gol di Sarr su rigore. Senegal avanti dunque 1-0 sull’Ecuador e virtualmente ...

L'arriva da leader all'ultimo turno del Girone A contro i padroni di casa già eliminati del Qatar : dopo il pareggio contro l'Ecuador per 1 - 1, agli Orange basta un pareggio per qualificarsi ma ...All'Al Bayt Stadium il match valido per la terza giornata dei Mondiali trae Qatar: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Bayt Stadium va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...L'Olanda vuole chiudere al al primo posto il girone A dei Mondiali. Gli Oranje affrontano il Qatar padrone di casa già eliminato e dovranno attendere anche il risultato di Ecuador-Senegal: in caso di ...Da lunedì 21 novembre fino al 18 dicembre, giorno della finalissima, dalle 17:00 alle 19:00 ogni giorno, non perdete l'appuntamento con Calcio360 - Speciale Qatar, il nostro programma sui Mondiali ...