LIVE Ecuador-Senegal 0-1 | Sarr segna su rigore

Occhio all'altra gara del gruppo A,- Senegal . De Ligt ancora in panchina, là davanti Van Gaal si affida alla coppia d'attacco Depay e Gakpo mentre Sanchez spera ancora nella prima ...... gli Arancioni si trovano in testa al raggruppamento 4 punti, a parti merito poprio con l'e seguiti dal Senegal a quota 3; se vincono sono sicuri di qualificarsi agli ottavi di finale. L'...L'Olanda vuole chiudere al al primo posto il girone A dei Mondiali. Gli Oranje affrontano il Qatar padrone di casa già eliminato e dovranno attendere anche il risultato di Ecuador-Senegal: in caso di ...Da lunedì 21 novembre fino al 18 dicembre, giorno della finalissima, dalle 17:00 alle 19:00 ogni giorno, non perdete l'appuntamento con Calcio360 - Speciale Qatar, il nostro programma sui Mondiali ...