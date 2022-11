Agenzia ANSA

... Mantenete la calma e date i carri armati", ha scritto Landsbergis sul suo account Twitter in vista della riunione deidegli Esteri dell'Alleanza che si tiene oggi a Bucarest. Il tweet di ...La giornata sul campo, che si era aperta con la visita a Kiev deidegli Esteri di Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia,, Norvegia e Svezia per mostrare sostegno all'Ucraina, si è ... Lituania a ministri Nato, date carri armati a Kiev Il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, ha invitato i suoi omologhi dei Paesi Nato a inviare carri armati all'Ucraina. (ANSA) ...I ministri degli Esteri di sette Paesi europei si sono recati lunedì a Kiev per esprimere di persona la «solidarietà» dei rispettivi governi alle autorità e alla popolazione dell’Ucraina, che dalla fi ...