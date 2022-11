Grande Fratello Vip | scintille tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich | Egoista!

Nel corso della diciannovesima puntata delVip , Patrizia Rossetti e Wilma Goich , sono state ripetutamente criticate per gli atteggiamenti assunti nei ultimi giorni nei confronti di Micol Incorvaia . Gf Vip: scontro di fuoco ...Penso per esempio, in riferimento all'ultima stagione, all'intervista di Floriana Secondi , vincitrice della terza edizione del, che a Belve esce dalla narrazione becera e volutamente ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Sonia Bruganelli colpisce ancora al GF Vip, a finire nel suo mirino questa volta c’è la giovane influencer Giulia Salemi. Tutto ha avuto inizio lunedì scorso, quando Sonia ha commentato l’outfit sexy ...