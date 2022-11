Grande Fratello Vip | pesantissimo attacco da un ex concorrente | “Mi vergogno per voi”

(Di martedì 29 novembre 2022) . Alta tensione non solo nella Casa del reality Sarà che si stanno avvicinando le feste di Natale e il pensiero di passarle insieme a chi non ci piace è pesante. Sarà che dobbiamo affrontare altri 4 mesi diVip 7, L'articolo proviene da Inews24.it.

Su Canale 5 - dalle 21.57 all'1.22 -Vip 2.811.000 (22.8%). Su Rai3 Report 1.909.000 (10.2%). Su Italia 1 Bastille Day Il Colpo del Secolo 1.275.000 (6.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica ...Il rientro alVip di Patrizia Rossetti e Wilma Goich ha acceso non poche polemiche soprattutto per il comportamento scorretto e per le battute di pessimo gusto rivolte a Micol Incorvaia . Offese che ...Alfonso Signorini in puntata ha salutato la Vip Patrizia Rossetti con una battuta: “Sembri sempre più giovane grazie a Punzo” ...La storia tra Oriana e Antonino al Grande fratello vip si è conclusa ancor prima di iniziare. Complice l'attrazione fisica, i due concorrenti sembravano avere bruciato le tappe della conoscenza ma ...