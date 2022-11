GF VIP | bacio tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi | cosa è successo dopo la puntata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 novembre 2022) Da qualche giorno il rapporto tradiventa sempre più intenso. I due sono molto vicini, si scambiano confidenze, parlano molto. Maladi ieri, 28 novembre, trac’è stato del tenero. Sotto le coperte sembra si siano scambiati momenti di intimità. Sono tanti i fan della coppia che auspicano che nasca qualdi più, ma adesso andiamo a vederela diretta con Alfonso Signorini. View this post on Instagram A post shared by Mico?l(@) Anche Clizia favorevole alla coppia ...