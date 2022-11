Galles | Page | “E’ molto difficile da accettare | lo sforzo dei giocatori è stato super”

Leggi su sportface

(Di martedì 29 novembre 2022) Il commissario tecnico del, Robert, al termine del match perso 3-0 contro l’Inghilterra che ha estromesso Bale e compagni dai Mondiali di Qatar 2022, ha commentato la pesante sentenza del campo: “Èda. Nel primo tempo siamo stati eccezionali, lodei. Avremmo potuto fare un po’ meglio con la palla nei piedi ma non voglio dire una parola negativa su questi, che hanno dato tutto oggi. Siamo dispiaciuti per aver lasciato il torneo iridato ma se proprio dovevamo uscire questo è il modo migliore per farlo. La nostra prestazione nel primo tempo è stata eccellente”. SportFace.