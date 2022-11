Frana Ischia | lungo vertice in Procura | nessun indagato

(Di martedì 29 novembre 2022) commenta In merito allache si è abbattuta su, ladi Napoli ha aperto un fascicolo contro ignoti per disastro colposo. Allo stato attuale, non ci sono iscritti nel registro degli ...

A poche ore dallanel comune di Casamicciola Terme , sull'Isola di, avvenuta la notte tra il 25 e il 26 novembre, è stato attivato il Copernicus emergency management service , il servizio dell'Unione ...- Mentre si continua a scavare, notte e giorno, per riuscire a trovare le quattro persone ancora disperse dopo ladi, a Casamicciola, prima del ritorno del maltempo, divampano le polemiche sulla nomina del commissario straordinario per l'emergenza del piccolo comune ischitano. Ad innescare la miccia ...Il ministro torna sulla sicurezza dei territori dopo la strage della frana di Ischia. Il ministro Musumeci torna sulla strage di Ischia e sulle possibili proposte per mettere in sicurezza il territori ...(Agenzia Vista) Roma 29 novembre 2022 Nel corso della seduta odierna del Senato della Repubblica, il Presidente Ignazio La Russa, dopo aver elencato i nomi delle persone decedute per la frana di Isch ...