Frana a Ischia | ultime news 8 vittime accertate e 4 dispersi | 200 sfollati LIVE

(Di martedì 29 novembre 2022) Si continua a scavare alla ricerca dei quattro. Il bilancio delleè salito a otto. Oltre 200 gli. Una trentina le abitazioni coinvolte. Ed è scontro sulla sanatoria introdotta dal governo Conte. L'Ex ministro Costa a Sky Tg24 dice "Non ci fu nessun condono". Dividono il governo le parole di Pichetto contro i sindaci. Oggi allerta arancione per il maltempo in Sicilia; gialla in Calabria

A fornire questo dato impressionante è stato il capo della protezione civile Fabrizio Curcio , a ventiquattro ore di distanza dal disastro di, dove all'alba di sabato 26 novembre unasi ...... la strage di Casamicciola 'annunciata' via mail dall'ex sindaco: 'Allarme 4 giorni prima, nessuno è intervenuto' Strage di Casamicciola, è bufera sul 'decreto Genova' dopo la: per ...La legge italiana lo prevede dal 1968. Da allora ogni Comune è obbligato a dotarsene, per stabilire le zone in cui non si può costruire e quelle che invece possono essere ...Procura di Napoli apre fascicolo per disastro colposo a carico d'ignoti. Ancora quattro i dispersi. Il numero degli sfollati sale a 230 ...