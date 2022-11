Frana a Ischia | 8 vittime | 4 i dispersi Polemica sull' sos inascoltato di 4 giorni prima

(Di martedì 29 novembre 2022) Il fango che ha devastato una zona di Casamicciola Terme , a, in seguito all' alluvione di sabato mattina , continua a restituire corpi. Le squadre di soccorritori che lavorano in via ...

Il successo del Mose e la tragedia di Ischia sono le due facce della difesa del territorio Sono le ...
Ora, di fronte alla sciagura e alla conta dei morti, c'è chi sostiene che la frana sia tutta colpa della cattiva manutenzione degli alvei e delle briglie del monte ...
Passati ormai quattro giorni dalla tragedia, il perimetro della zona rossa non è ancora ben definito. Questo è, purtroppo, uno dei dati più esemplificativi dei ritardi ...