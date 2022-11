Covid | in Campania aumenta il tasso positività | altre 5 le vittime

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodiin aumento, ricoveri in calo. Sono le due facce che emergono dai datidi oggi in. I test effettuati sono stati 18.548 con 3.230 positivi. Si passa dal 15,08 di ieri al 17,4 di oggi. I ricoveri in terapia intensiva calano da 12 a 9, quelli nei reparti di degenza ordinari da 331 a 327. Una nuova vittima nelle ultime 48 ore,4 in precedenza ma registrate ieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vincenzo De Luca , presidente della Regione, sulnon usa giri di parole e ammonisce gli studenti: 'La mascherina la dovete mettere altrimenti Natale lo fate a letto. Non fate i disinvolti, gli ottimisti: vi prego, quando ci sono ......il lanciafiamme Il napalm Non voleva intervenire contro le feste di laurea in tempo diE ... A me lo viene a dire Chi è che da sette anni è il governatore dellaChi è il potentissimo ...«La mascherina la dovete mettere altrimenti Natale lo fate a letto. Non fate i disinvolti, gli ottimisti: vi prego, quando ci sono momenti di assembramento indossatela. Ho contato solo ...Speriamo di non incappare in qualche variante che può creare problemi». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rivolto agli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.