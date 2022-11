Berlino | Attacchi a infrastrutture Ucraina è crimine di guerra

... nel corso di una conferenza stampa al termine del vertice del G7 dei ministri della Giustizia a."Quando vediamo che l'infrastruttura civile colpita - e ciò significa in particolare l'...... Carlo Nordio, rispondendo a margine del G7 giustizia, in corso a, alla stampa italiana, ... 2022 - 11 - 29 12:17:28 Ucraina, Stoltenberg; aspettiamoci altri, Putin sta fallendo 'Ci ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...G7: Berlino, più cooperazione contro ... della Giustizia tedesco Marco Buschmann dopo un incontro con i suoi omologhi del G7. Gli attuali attacchi mirati alle forniture di elettricità e riscaldamento ...