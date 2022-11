Basket | Nba | i Lakers sprecano 17 punti di vantaggio e perdono in casa con i Pacers

(Di martedì 29 novembre 2022) Los Angeles, 29 nov. -(Adnkronos) - Sconfittalinga per i Los Angeles(7-12) chedi misura 116-115 contro gli Indiana(12-8). Itoccano il massimosul +17 a inizio quarto periodo e sembrano in totale controllo del match a 10 minuti dal termine, ma da lì in poi subiscono un parziale di 29-12 fino al canestro del pareggio firmato da Tyrese Haliburton. LeBron James riporta avanti i suoi sul +2 a 20.9 secondi dalla fine, ma dopo un rimbalzo offensivo Haliburton trova il rookie Andrew Nembhard sul perimetro per la tripla sulla sirena che decide la partita e condanna ia una sconfitta amarissima. I Big Three gialloviola finiscono tutti sopra quota 20 (James 21 ma tirando 8/22, Davis 25+13 ma con un pesante tiro libero ...

