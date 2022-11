Alla bambina malata terminale restano poco da vivere | i genitori | ' Metti da parte tutti i ricordi felici che puoi'

leggo.it

In quell'occasione lastava rischiando di soffocare: 'Ho dettomia cognata, che le stava dando da mangiare, che Elena non stava respirando benissimo. Lei mi ha detto: 'Sta davanti a me, ...La toccante dedica prima di Spagna - Germaniasconfigge il tumore a 5 anni e vola a Disney World, ma la sorpresa speciale è sull'aereo La storia Nel 2019piccola Isla di Liverpool , ... Alla bambina malata terminale restano poco da vivere, i genitori: «Metti da parte tutti i ricordi felici che p La storia di Isla ha commosso il web, la bambina di sei anni affetta da una rara malattia genetica, ha ancora poco tempo a disposizione per vivere. Per questo motivo i genitori hanno deciso di farle..Insegnare la bellezza per fornire a bambini e ragazzi un’arma contro la rassegnazione. Per iniziare a vedere, riconoscere e coltivare i sogni nascosti nei più polverosi cassetti.