A Ischia si continua a scavare | ma divampano le polemiche

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022), 29 nov. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Mentre si, notte e giorno, per riuscire a trovare le quattro persone ancora disperse dopo la frana di Casamicciola, prima del ritorno del maltempo,lesulla nomina del commissario straordinario per l'emergenza del piccolo comune ischitano. Ad innescare la miccia è una lettera inviata a Palazzo Chigi dalla Regione Campania in cui ha espresso parere negativo sulla nomina da parte del Consiglio dei Ministri, di Simonetta Calcaterra a commissario per l'emergenza Casamicciola. La Prefetta Calcaterra è dallo scorso luglio commissario straordinario del Comune di Casamicciola Terme, dopo lo scioglimento per la sfiducia al sindaco Giovanbattista Castagna. Una nomina decisa proprio domenica dal Consiglio dei ...