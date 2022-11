Turchia | follia in campo durante la partita Goztepe-Altay | uomo entra e prende a bastonate il portiere della squadra ospite

Non c'è partita tra il Göztepe e lo Altay, squadre del campionato della seconda divisione turca, perché è impossibile andare avanti. Match sospeso per tafferugli fuori e dentro il rettangolo verde. Se ...Attimi di purain. Nel corso di Goztepe - Altay, gara del campionato di seconda divisione, sono partiti dei tafferugli fuori e dentro il rettangolo verde. Razzi dalla curva degli ospiti verso i ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La sfida tra Göztepe e Altay, gara del campionato di seconda divisione, è un disastro: match interrotto perché non c'erano le condizioni per proseguire ...