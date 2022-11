Traffico Roma del 28-11-2022 ore 13 | 30

(Di lunedì 28 novembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto intenso ilsulla Tangenziale Est con code tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni tornato regola deldopo la riapertura della galleria Giovanni XXIII tra via Vittorio Montiglio e la galleriain coda per un incidente sulla via Cristoforo Colombo all’altezza di via Pindaro versouso lo ricordiamo fino a cessate esigenze per accertamenti tecnici sulle alberature il tratto di viale del Policlinico tra viale dell’Università e Piazza Girolamo Fabrizio prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico per lavori di rinnovo binari la linea tram 8 è sostituita da bus sull’intero percorso maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da ...

Lo svincolo di collegamento tra la strada statale 76 'della Val d'Esino ' e l'autostrada A14 è temporaneamente chiuso alper chi viaggia in direzione, per consentire i soccorsi e i rilievi volti ad accertare la dinamica dell'incidente. Lo ha riferito l' Anas . Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco,...Lo svincolo è stato chiuso al. Sul luogo i vigili del fuoco, che stanno lavorando per ... Il tratto interessato è al momento chiuso in direzione diMaxi tamponamento tra 7 veicoli a Roma e traffico in tilt. L'incidente è avvenuto per evitare una moto. Le indagini sono in corso dalle 8.30 di questa mattina e per ora si conta un ferito. A causa del ...Un camion si è ribaltato nei pressi dello svincolo che collega la SS76 e l'A14, ad Ancona, schiacciando un'ambulanza e un'auto: si temono vittime ...