Seconde squadre | Milan | Roma e Monza interessati Ultime

(Di lunedì 28 novembre 2022), anchead aderire al progetto: lesulla situazione Come riferito da Tuttosport, entro 60 giorni potrebbero esserci novità sul futuro delleiscritte al campionato di Serie C. Ad entrare in gioco potrebbero esserci lediad aderire ad un progetto al quale, fino ad ora, ha preso parte solamente la Juventus in Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Insieme con Andrea Agnelli , che portava la sua esperienza sull'argomento, Gravina , Ghirelli e Casini hanno definito un'agenda per arrivare a una riforma che incoraggi e favorisca la ...Commenta per primo Questa mattina all'Allianz Stadium di Torino si è tenuto un forum importante per lo sviluppo del calcio italiano e, in particolare, del progetto, che oggi vede solo la Juventus come club protagonista, ma che nel futuro prossimo potrebbe vedere altre realtà scendere in campo . Fra queste c'è anche il Milan. MASSARA A TORINO - ...Tra il dire e il fare, il calcio italiano ci mette sempre in mezzo il litigare, passaggio fondamentale di ogni processo di riforma. Infatti di riforme se ne fanno poche e il sistema è seduto su una bo ..."Il progetto seconde squadre fa bene". Questa la frase chiave di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, detta durante la tavola rotonda 'Le seconda squadra in Italia e in… Leggi ...