Roma | CorSport | “Frattura insanabile con Karsdrop”

(Di lunedì 28 novembre 2022)- Laha terminato stamane il ritiro in Giappone, con l’amichevole terminata 3-3 contro una squadra locale, prestazione deludente per i Giallorossi. Lapensa al mercato di Gennaio, Mourinho chiede subito rinforzi vista la difficoltà ampliata anche durante il ritiro in Giappone, dove i Giallorossi non hanno trovato nemmeno una vittoria. Si è parlato anche dell’addio di, che sembra quasi inevitabile dopo il litigio con Josè Mourinho. Di seguito, ecco cosa ci dice il Corriere dello Sport: “L’esterno olandese dopo essere tornato il 25 novembre, ieri mattina si è imbarcato su un volo di linea dall’aeroporto di Fiumicino. Ha lasciato nuovamente la capitale. Era stato costretto a tornare su indicazione dellache gli aveva chiesto di sottoporsi a una visita ...

Battute a parte, il tecnico ha accettato la tournée in Giappone solo per il bene della. Per la sua crescita e un futuro finanziario migliore. Perché lo Special One avrebbe decisamente fatto a ...Sul. Il ginocchio migliora. Dopo la visita di controllo della prossima settimana riprenderà l'allenamento con la Juve, sarà testato nelle amichevoli di dicembre As21/05/2016 - finale Coppa ...Arrivano aggiornamenti in merito alla situazione di Rick Karsdorp (uno dei profili monitorati dalla Juventus per gennaio). Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il ...Segnala Il Corriere dello Sport che Rick Karsdorp è già ripartito per Amsterdam dopo aver sostenuto la visita medica a cui la Roma aveva chiesto di sottoporsi: “L’esterno olandese dopo essere tornato ...