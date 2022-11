Preghiera del mattino del 28 Novembre 2022 | “Rendimi un uomo nuovo”

... quasi come se fosse in'. Si cerca ancora il suo compagno, il marittimo Salvatore Impagliazzo. GLI SFOLLATI Si scrive 'sfollati', si legge 'miracolati', per essere scampati alla furia......99/settimana prezzo bloccato Attiva Ora Disdici quando vuoi Tutti i contenutisito, il ... il libro di Federico Vareselaica per chi non c'è più, il saggio di Massimo Recalcati La lezione ...Preghiere per l’Avvento. Recita oggi, domenica 28 novembre 2021, questo antico inno cristiano 'Amore a Betlemme' ...Ischia - Sale a 7 il numero delle vittime della frana di Casamicciola a Ischia. Due giorni di pioggia incessante che hanno causato un vero e proprio disastro ambientale, che si è abbattuto sull'isola, ...