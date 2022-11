Mondiali Qatar 2022 | calendario partite in tv oggi 28 novembre

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) –, lunedì 28, sono in programma 4aidi calcio di. Ecco come seguire i match in tv: Ore 11:00 – Gruppo G: Camerun – Serbia (Rai 2, streaming su RaiPlay); Ore 14:00 – Gruppo H: Corea del Sud – Ghana (Rai 2, streaming su RaiPlay); Ore 17:00 – Gruppo G: Brasile – Svizzera (Rai 1, streaming su RaiPlay); Ore 20:00 – Gruppo H: Portogallo – Uruguay (Rai 1, streaming su RaiPlay). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

