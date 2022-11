Letta | “Alzare la soglia per l’obbligo del Pos? È un chiaro invito all’evasione fiscale L’Italia dovrebbe seguire l’Europa su alcune scelte”

(Di lunedì 28 novembre 2022) “Il governo italianosuimportanti, se seguissenon farebbe questa scelta scellerata diil livello minimo di contante rispetto all’utilizzo del, che io spero venga modificata”, così Enricocommentando, in un punto stampa al Parlamento europeo, la decisione del governo Meloni diil limite oltre il quale i commercianti saranno autorizzati a rifiutare i pagamenti elettronici da 30 a 60 euro, ora congelata perché sono in corso “interlocuzioni con l’Ue” Secondo il segretario Pd “questa scelta di portare a 60 euro il limite è un drammatico ritorno indietro, un modo per aiutarecategorie che non ne vogliono sapere di usare i ...

LAPRESSE

