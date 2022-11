Le 7 vittime della frana di Ischia | tra di loro anche un bimbo di 21 giorni

Ieri il ritrovamento delle prime 7dell'alluvione. I volontari stanno anche cercando di ... perché è probabile "che in quel punto ci siano gli altri dispersi", come ha detto il capo...... dove sette persone sono morte e altre cinque sono ancora disperse per viafrana di due ...di poter salvare i 5 dispersi che ancora mancano all'appello dopo il ritrovamento di 7 salmedell'...Pare che stessero partecipando ad un funerale, in base a quanto rendono noto fonti locali, e precisamente il governatore della regione. Stando ai fatti a Yaoundé un terrapieno alto circa 20 metri, è ...Polemiche fra maggioranza ed opposizione sulle tempistiche del finanziamento di tre miliardi destinato all'ammodernamento della SS 106 ...