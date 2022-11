Latisana | inaugurato il Natale 2022

Leggi su udine20

(Di lunedì 28 novembre 2022) Sono molte le famiglie che sono accorse in Piazza Indipendenza per l’inaugurazione del “”! Presenti le autorità cittadine che, dopo un saluto portato dal Sindaco Avv. Lanfranco Sette hanno “acceso” le luci in Città, quelle dell’albero die si è aperta l’area giochi dedicata ai bambini con il sottofondo delle voci del coro “Virgo Melodiosa” di Latisanotta. Altri importanti appuntamenti sono in programma per le prossime settimane: sabato 3 dicembre si accenderanno le proiezioni sulle Chiese mentre, da domenica 4, in Piazza Garibaldi di potrà ammirare un “Presepe di Sabbia” realizzato in collaborazione con la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. e con l’Associazione “Dome Aghe e Savalon d’Aur” di Lignano Sabbiadoro. Un presepe galleggiante si potrà invece vedere ad Aprilia Marittima da sabato 10 ...