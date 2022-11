La Manovra arriva alla Camera | tra incognite su coperture e tensioni in maggioranza Conte | “Noi in piazza per difendere il reddito”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Comincia la settimana dellaeconomica per lache sostiene il governo di Giorgia Meloni. Oggi la legge di bilancioa Montecitorio, per una corsa contro il tempo che prevede anche qualche ostacolo: diversesulle, stretti margini diper le modifiche e possibiliinterne, con Forza Italia che è pronta al blitz su alcuni provvedimenti. Ma andiamo con ordine. Le– L’ultima bozza della legge di bilancio circolata in questi giorni non definisce ancora molte delle fonti di finanziamento a cui il governo attingerà. A sette giorni dal consiglio dei ministri che ha approvato la, la quadratura dei numeri è ancora ...

Corsa contro il tempo per la primatargata Meloni c healla Camera con margini di modifica ristretti e - allo stato - più di qualche incognita anche sul fronte delle coperture. L'ultima bozza circolata in questi giorni ...Il testo approda alla Camera Laalla Camera per una, annunciata, corsa contro il tempo con margini di modifica davvero ristretti e - allo stato - qualche incognita anche sul fronte ...Dall'aumento del tetto per l'obbligo del pagamento con i Pos a 60 euro, alla definizione dei congedi parentali con un mese in più previsto per le mamme; ...Dalla definizione dei congedi parentali con un mese in più previsto per le mamme, all'esenzione dall' Imu per le case occupate, a una serie di opere ...