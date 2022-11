Calciomercato.com

il secondo indizio. Sui social i tifosi bianconeri sono spaventati: 'Ha mandato a scaldarsi ... o la continua pubalgia , ma comincio ad essere seriamente preoccupata per Vlahovic e per la' e ...Camerun - Serbia,: quanto costaMilinkovic - Savic . Camerun - Serbia, il giallo sull'esclusione di Onana. La prima sorpresa al momento delle formazioni ufficiali. In porta nel Camerun non ... Juve, ora Vlahovic è un caso e preoccupa: la Serbia fatica e lui resta fuori Le parole in conferenza stampa del difensore della nazionale francese Varane sul centrocampista della Juve Paul Pogba ...A confermare la possibile uscita da Bilbao del nazionale spagnolo sono le dichiarazioni del suo procuratore. All’Athletic ha il contratto in scadenza nel 2024 e una clausola da 50 milioni ...