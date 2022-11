Isola dei Famosi | spuntano i primi nomi | uno è appena uscito dal GF Vip!

Proprio nella mattinata di domani si svolgerà a Casamicciola, sull'di Ischia, un vertice ... proposta ieri dal Consiglioministri commissario per l'emergenza ad Ischia. Video su questo ...Secondo le indaginiNuclei di polizia economico - finanziaria della Gdf di Milano e Pavia, l'ex pugile avrebbe gestito come presunto prestanome una carrozzeria nel Milanese per conto di Flachi ma ...Un passato sull'Isola dei Famosi e nei salotti della televisione e un presente tra carcere e aule di tribunale. Franco Terlizzi, ex pugile e naufrago del reality di Canale 5, ha chiesto ...La frana che ha travolto Ischia ha riportato al centro delle polemiche, il decreto varato dal governo gialloverde nel 2018, sugli abusi edilizi dell’isola ...