Angela | a 83 anni ha percorso il Cammino di Santiago | “Lo sogno ancora di notte e mi sento in pace”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Stezzano. A 83, quasi 84, hada sola tutto ildidi Compostela. Anzi, di più. PerchéPala, pensionata di Stezzano, si è spinta fino a Finisterre: in 39 giorni ha coperto tutto il tracciato, lungo poco meno di mille chilometri e si è concessa anche qualche giorno “da turista”. “Avevo bidi ‘disintossicarmi’ da tutto, così ho deciso di partire. Quando l’ho comunicato a mia figlia per un po’ non mi ha parlato, poi una sera è arrivata con in mano una mappa e con gli indirizzi degli ostelli e dei punti di pernottamento. Mi sono stati molto utili”, racconta.è una donna forte, determinata, schietta, lucidissima e coraggiosa. Il suo personaleè iniziato lo scorso 18 settembre: “Il primo giorno è stato ...