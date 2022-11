Alessia Piperno e la reclusione in Iran | In prigione ho visto cose che non dimenticherò

(Di lunedì 28 novembre 2022) "Ho, subito e sentitoche nonmai e che un giorno mi daranno la forza per lottare accanto al popoloiano". A quasi tre settimane dalla liberazione dal carcere di Evin, a Teheran,torna a scrivere sui social: lo fa in un lungo post Instagram, accompagnato da una sua foto in, in cui la viaggiatrice e blogger romana ringrazia gli amici del supporto e per essere stati vicini alla sua famiglia. Due mesi esatti dal fermo indescrive cosa ha significato la prigionia, durata oltre un mese, di cui porterà impresso il ricordo. La scelta del giorno forse non è casuale, era il 28 settembre, esattamente due mesi fa, quando la giovane è stata fermata nell'...

A quasi tre settimane dalla liberazione dal carcere di Evin, in Iran,torna a scrivere sui social per raccontare i giorni passati in cella. Due mesi fa l'arresto in Iran. Con un lungo ...La travel blogger arrestata e poi liberata in Iran, tornata a scrivere su Instagram per raccontare la sua drammatica vicenda La travel blogger arrestata e poi liberata in Iran, tornata a scrivere su ...Alessia Piperno torna a scrivere sui social per raccontare i giorni passati in prigionia nel carcere di Teheran, in Iran ...Alessia Piperno, la travel blogger arrestata in Iran e poi liberata, torna a scrivere su Instagram e ripercorre i giorni della sua prigionia nel carcere di ...