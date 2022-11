Aiuti all'Ucraina. Quattro opposizioni e una retromarcia (di Salvini)

(Di lunedì 28 novembre 2022) Come Draghi, Meloni prepara una mozione che le consente di mandare armi a Kiev per un anno, edeve ingoiarsela. Fratoianni, Conte, Letta e Renzi: a sinistra ognuno, in disaccordo con tutti, presenta la sua

Gli operatori della vendita di energia chiedono con urgenza'Arera un nuovo intervento interpretativo sull'applicazione dell'articolo 3 del DLbis, che chiarisca che - diversamente da quanto sembra ritenere l'Antitrust in recenti decisioni - il ......Bilancio della Camera in merito al disegno di legge di conversione del decreto leggequater . ... agevolare i trasferimenti dei lavoratori, addirittura da un comparto'altro. Su questo punto ...Come Draghi, Meloni prepara una mozione che le consente di mandare armi a Kiev per un anno, e Salvini deve ingoiarsela. Fratoianni, Conte, Letta e Renzi: a ...Adnkronos) – "Gli interventi che il governo ha adottato e che saranno contenuti nella prossima manovra si connotano per un approccio mirato e temporaneo in coerenza con le Raccomandazioni che la Commi ...