Traffico Roma del 27-11-2022 ore 12 | 30

(Di domenica 27 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascolto auto in fila per incidente sul Raccordo Anulare tra via Cassia e via Salaria in direzione Nomentana code a tratti perintenso poi su via Pontina tra il raccordo anulare Castelno in direzione Pomezia rallentamenti segnalati dalla polizia locale per incidente su via Tiburtina tra via Lanciani via Cannizzaro In quest’ultima direzione a Montesacro chiusa al transito via Ugo Ojetti per una mostra mercato tra Piazza Talenti e Piazza Primoli deviate diverse linee bus zona e soppresse le fermate su via Ugo Ojetti arrivano i prati divieto di transito su via Candia fino alle 20:30 tra via Vittor Pisani e via Mocenigo per una mostra d’arte deviat e su via Cipro le linee bus di zona trasporto ferroviario resta sospeso il servizio sulla lineaNapoli via ...