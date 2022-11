Spagna-Germania | dove vedere la partita dei Mondiali di calcio 2022

... DIRETTA LIVE testuale su OA Sport) Ore 17:00 - Croazia vs Canada (Diretta TV su Rai 1, diretta streaming su RaiPlay, DIRETTA LIVE testuale su OA Sport) Ore 20:00 -vs...00 Trentino - Milano 1 - 3 CALCIO - MONDIALI QATAR 11:00 Giappone - Costa Rica 14:00 Belgio - Marocco 17:00 Croazia - Canada 20:00CALCIO - SERIE B 12:30 Reggina - Benevento 15:00 ...La nuova giornata dei Campionati del Mondo di calcio prosegue con una sfida di alto livello tra due grandi nazionali europee, ovvero Spagna-Germania. La sfida di oggi, domenica 27 novembre, è una ...Il 27 novembre 2022 le gare dei Mondiali del Qatar saranno trasmesse in diretta e in esclusiva sulle reti Rai; quelle di Serie C su Sky e Eleven ...