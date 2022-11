Slalom Killington femminile 2022 | risultati e classifica finale | Shiffrin sbaglia all’ultimo e finisce 5^ | ex aequo per Holdener e Swenn-Larsonn

17.30: Per il momento è tutto, l'appuntamento è alle 19 per la seconda manche. A più tardi 17.29: Questa la classifica della prima manche dellodiÈ ancora vicina anche Petra Vlhova. Per la slovacca sono 31 i centesimi di ritardo ma anche lei ha dimostrato di poter andare molto forte sul ripido e nella fase finale. Distacco contenuto anche per ...Wendy Holdener e Anna Swenn Larrson vincono a pari merito lo slalom di Killington. E’ la prima vittoria in slalom per entrambe le atlete che sfruttano una seconda manche abulica di Shiffrin che non è ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...